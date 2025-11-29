Baasje Cindy uit Eindhoven bedroefd door spoorloze kaketoe Kaya

Cindy zit in zak en as. Haar rosé kaketoe Kaya is sinds zondag spoorloos verdwenen. De vogel is enorm belangrijk voor de Eindhovense vrouw, omdat zij die van haar overleden vader kreeg. Ze snapt nog steeds niet hoe het kon gebeuren. Kaya is een bang aangelegde vogel, maar zondag vloog ze plotseling van haar schouder af naar buiten. De kaketoe heeft zo'n grote emotionele waarde voor Cindy dat ze dagelijks uren naar Kaya zoekt.

"Dit is de eerste keer dat ze is verdwenen. Ze kwam nooit buiten. Zondag zat zij op mijn schouder. De deur stond open. We keken naar buiten. Opeens vliegt ze naar buiten. Dit is niks voor haar. Ze is namelijk bang aangelegd. Als een kraai laag over ons huis vliegt dan gaat ze al naar achteren zitten. Ik zag dit niet aankomen", vertelt Cindy Teunissen. Kaya is weggevlogen vanuit de wijk Groenewoud en voor het laatst gezien op een balkon in Vredeoord.

Vogelfluisteraar

Cindy heeft onder meer al meerdere oproepjes geplaatst op social media, zo hoopt ze toch nog de gouden tip binnen te krijgen. Ze mist Kaya enorm: "Ze heeft een grote emotionele waarde voor mij. Ze is mijn herinnering aan mijn overleden vader. Ook mijn hond mist haar. Kaya was de baas over mijn hondje. Nu is die onrustig, omdat Kaya weg is. Als ik deze week huilde door de vermissing, kwam mijn hond bij mij zitten. Dan likte die mijn gezicht om mij te troosten."

"Ik ben elke dag op zoek naar Kaya. Maar ja, waar moet ik zoeken? Ik weet niet waar ze is. Ik heb een soort van vogelfluisteraar ingeschakeld. Die zei dat iemand haar in de auto heeft meegenomen, maar dat ze goed wordt verzorgd. Ik weet nog niet of ik de vogelfluisteraar moet geloven", vertelt ze. "Ik hoop dat Kaya nog in leven is. Volgens een vogelexpert kan het nog als die eten kan vinden."