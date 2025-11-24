Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tientallen dieren belanden jaarlijks in het water, maar hoe haal je ze eruit?

Dieren

Vandaag, 19:08

Link gekopieerd

Ieder jaar komen tientallen dieren op ongelukkige wijze in het water terecht. Aan de brandweer de taak om deze koeien, paarden of herten weer veilig op het vaste land te krijgen. Maar hoe doe je dat verantwoord en diervriendelijk? Daar krijgt de brandweer training in, zoals te zien is in de video bovenaan.

Tim Kwakernaat van het Horse Rescue Team weet precies hoe je te werk moet gaan en geeft ook trainingen aan de brandweer. "Het is landelijk een groot probleem", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Hoe vaak het gebeurt, is heel verschillend en seizoensgebonden. In de zomer zijn dieren natuurlijk meer buiten en kan het eerder misgaan."

Paarden vaakst te water

Het redden van een dier uit het water is precisiewerk en kan best gevaarlijk zijn. "Vaak wordt de kracht van een dier onderschat en soms is het ook gewoon onkunde. Dan kunnen lelijke ongevallen gebeuren. Denk aan dieren die overlijden of hulpverleners die gewond raken of zelfs erger. Dieren praten met hun lijf, dus dat is erg belangrijk om goed aan te voelen."

De training van Tim zit inmiddels standaard in de opleiding van de brandweer. "We oefenen specifiek met paarden. Die gaan het vaakst te water. Maar wat je leert in de cursus is ook toepasbaar of bijvoorbeeld koeien."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Paard komt vast te zitten in sloot in Peize, brandweer moet dier bevrijden
Paard komt vast te zitten in sloot in Peize, brandweer moet dier bevrijden
Brandweer redt ree uit Twentekanaal bij Hengelo
Brandweer redt ree uit Twentekanaal bij Hengelo

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.