Tientallen dieren belanden jaarlijks in het water, maar hoe haal je ze eruit?

Ieder jaar komen tientallen dieren op ongelukkige wijze in het water terecht. Aan de brandweer de taak om deze koeien, paarden of herten weer veilig op het vaste land te krijgen. Maar hoe doe je dat verantwoord en diervriendelijk? Daar krijgt de brandweer training in, zoals te zien is in de video bovenaan.

Tim Kwakernaat van het Horse Rescue Team weet precies hoe je te werk moet gaan en geeft ook trainingen aan de brandweer. "Het is landelijk een groot probleem", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Hoe vaak het gebeurt, is heel verschillend en seizoensgebonden. In de zomer zijn dieren natuurlijk meer buiten en kan het eerder misgaan."

Paarden vaakst te water

Het redden van een dier uit het water is precisiewerk en kan best gevaarlijk zijn. "Vaak wordt de kracht van een dier onderschat en soms is het ook gewoon onkunde. Dan kunnen lelijke ongevallen gebeuren. Denk aan dieren die overlijden of hulpverleners die gewond raken of zelfs erger. Dieren praten met hun lijf, dus dat is erg belangrijk om goed aan te voelen."

De training van Tim zit inmiddels standaard in de opleiding van de brandweer. "We oefenen specifiek met paarden. Die gaan het vaakst te water. Maar wat je leert in de cursus is ook toepasbaar of bijvoorbeeld koeien."