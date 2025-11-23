Terug

Vos vast in bumper na aanrijding in Hoogersmilde

Dieren

Vandaag, 13:15

Een vos is vorige week vast komen te zitten tussen de grill en bumper van een auto na een aanrijding in Hoogersmilde. De automobiliste merkte dat ze iets had geraakt en ontdekte het dier toen ze uitstapte.

De dierenambulance werd ingeschakeld en medewerkers kwamen snel ter plaatse. Omdat het losmaken van de bumper extra hulp vereiste, werd de brandweer opgeroepen. Met beleid werd het dier bevrijd.

De vos was gestrest, maar had geen ernstige verwondingen. Hij is naar de wildopvang in Ureterp gebracht voor verdere verzorging.

