Al meer dan 13.000 euro opgehaald voor mishandelde konijntjes: 'Kon wel huilen'

In ruim een dag tijd heeft Kinderboerderij 't Brinkie in Amsterdam meer dan 13.000 euro opgehaald voor hun konijnen. In de nacht van dinsdag op woensdag werden drie konijntjes ernstig mishandeld. Daarnaast zijn er twee nog spoorloos verdwenen. Met het ingezamelde bedrag willen ze de medische kosten betalen en de dieren beter beveiligen.

De kinderboerderij is dankbaar dat een grote groep mensen in een dag tijd al zoveel hebben gedoneerd: "Ik schrok ervan. Ik dacht eerst: dat zal vast twee- of drieduizend euro zijn en dan stopt het wel. Maar toen ik het werkelijke bedrag zag, kon ik bijna wel huilen."

"Wij willen van dit bedrag onder andere camera's kopen. Ook willen we betere sloten en andere deuren. Daarnaast willen we vooral ook met het geld de medische kosten voor de konijnen betalen", vertelt dierenverzorgster Manuela aan Hart van Nederland.

Politie zoekt daders

Het gaat op dit moment goed met de konijnen: "Bij één konijn is de poot geamputeerd. Dat ziet er nu goed uit en er is geen ontsteking. En ook met het dier van de gebroken bekken gaat het hartstikke goed. We waren bang dat die het niet zou redden, maar die doet het dus ook goed. Alleen is er wel een konijn dat getraumatiseerd is. Dat konijntje eet ook nog wat minder dan de rest."

Ondanks de steun die de boerderij voelt van andere mensen, zijn de daders nog niet gevonden. De Amsterdamse dierenpolitie is daarom op zoek naar informatie.