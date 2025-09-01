Terug

Aangereden zwanger konijn bevalt langs weg: één baby overleeft

Dieren

Gisteren, 17:56

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Oud-Beijerland een aangereden konijn gevonden. Het dier beviel vervolgens van zeker drie kleintjes. Eén babykonijn heeft de aanrijding en bevalling overleefd, de anderen zijn overleden.

Rond 01.30 uur zag de politie aan de Jan van der Heijdenstraat 'iets bewegen' langs de weg en besloot te gaan kijken. Daar troffen ze het konijn aan, dat op dat moment aan het bevallen was. "De politie deed ter plekke een keizersnede", vertelt een medewerker van de Dierenambulance Hoeksche Waard.

In couveuse gelegd

In totaal zaten er drie of vier konijntjes in de buik van de moeder, waarvan er eentje de keizersnede heeft overleefd. "Toen wij aankwamen, hebben we het konijntje in een couveuse gelegd om hem warm te houden. Het leek op een soort baarmoeder die wij hebben gecreëerd", aldus de medewerker. Het is een klein wonder dat dit konijntje de nacht heeft overleefd. "Dit gebeurt niet vaak", vertelt ze.

Het konijntje kwam volgens haar piepend van blijdschap uit de ambulance. Nu verblijft het diertje in een opvang in Delft.

