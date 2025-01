Automobilist achtervolgt wolf in Oene, Faunabescherming deelt beelden

De Faunabescherming heeft op X een video gedeeld waarop te zien is hoe een automobilist een wolf achtervolgt. Op de beelden is te horen dat de inzittenden van de auto het hebben over het aanrijden van de wolf.

De Faunabescherming schrijft boven de video, die volgens Omroep Gelderland in Oene is gemaakt: "Hoe komt zo'n wolf nou toch gewond in een schuurtje terecht?" De stichting verwijst hiermee naar de wolf die begin deze week in Hengelo werd gevonden. Het dier bleek te zijn aangereden.

Filmpje

Op de beelden die de Faunabescherming heeft gedeeld, is te zien dat een auto hard achter de wolf aanrijdt. "Remmen", zegt de bijrijder in eerste instantie. Vlak daarna zegt ze: "Niet aanrijden hoor. Dat vind ik zonde van mijn auto", en daarna: "Jammer dat die niet door een ander aangereden wordt". Als de bijrijder aan de bestuurder vraagt hoe hard hij rijdt, antwoordt de bestuurder: "47".

Aan het einde van het filmpje is te zien dat een wolf een oprit oprent. Daarna stopt de auto en rijdt die achteruit. Hoe het verder is afgelopen, is niet bekend. Wanneer deze beelden precies zijn gemaakt, is ook niet bekend.

Blondine Kloostra, advocaat van De Faunabescherming, laat aan Omroep Gelderland weten dat het strafbaar is wat de automobilist in het filmpje doet. Verstoring van de wolf is namelijk verboden.