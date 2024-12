NVWA geeft eerste waarschuwing voor onvoldoende bescherming tegen wolf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een schapenhouder een officiële waarschuwing gegeven omdat hij zijn dieren onvoldoende beschermde tegen wolven. Het is voor het eerst dat zo'n waarschuwing is gegeven, meldt de toezichthouder.

De man houdt schapen in weilanden waar vlak bij een roedel wolven leeft. Die heeft de schapen meerdere keren aangevallen.

Boer Gert van de Bor beschermt zijn kudde met een raster, maar ondanks deze maatregel werden 44 schapen doodgebeten door een wolf. Bekijk het verhaal in bovenstaande video.

De waarschuwing volgt op een inspectie van de NVWA, die plaatsvond naar aanleiding van een zogenoemd handhavingsverzoek. De houder heeft inmiddels een deel van zijn schapen beschermd. Met de waarschuwing wil de NVWA stimuleren dat de situatie verbetert voor alle schapen.

Animal Rights meldt verantwoordelijk te zijn voor het handhavingsverzoek. De dierenrechtenorganisatie zegt dat in augustus te hebben gedaan over een schapenhouder "in de omgeving Kallenkote-Eesveen", in Overijssel. Animal Rights zegt dinsdagmiddag geïnformeerd te zijn door de NVWA over de inspectie, die op 6 december zou zijn uitgevoerd.

De organisatie noemt de afgegeven waarschuwing "te slap en volstrekt onvoldoende", maar ook een "welkome kentering in het overheidsbeleid". Dit betekent "dat vanaf nu iedere houder van dieren buiten stallen, die deze dieren onvoldoende beschermt, kan rekenen op handhaving door de NVWA, waarschuwingen en vervolgens boetes", verwacht Animal Rights.

