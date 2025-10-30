Zien: Burgers’ Zoo verwelkomt eerste kleintje van jonge giraffemoeder

Bezoekers van Koninklijke Burgers' Zoo kunnen donderdag voor het eerst het eerste jong van een 4,5-jarige giraffe bewonderen. De moeder van het pasgeboren vrouwengirafje is geboren in de Deense Aalborg Zoo en de 8,5-jarige vader komt van de Engelse Chester Zoo. Door een Europees populatiemanagementprogramma (EEP) zijn de giraffen in Arnhem gekoppeld.

Vader verhuisde op 13 juni 2024 vanuit GaiaZOO in Kerkrade naar Burgers’ Zoo en moeder werd op 25 januari 2025 naar het Arnhemse dierenpark gebracht.

Kennis maken met de andere dieren

Moeder en jong brengen de komende weken bij goed weer door in een speciale separatie-ren naast de grote savannevlakte. Wanneer het pasgeboren dier groot en sterk genoeg is om op eigen poten te staan, mag het kennismaken met andere dieren zoals zebra’s, antilopen en neushoorns. Volgens de verzorgers kunnen vooral de zebra’s erg nieuwsgierig zijn en wat opdringerig zijn richting nieuwkomers.

Het Europees populatiemanagementprogramma voor giraffen wordt gecoördineerd door Opel-Zoo in Duitsland. Dit programma heeft als doel een genetisch gezonde en gevarieerde dierentuinpopulatie te behouden. In Arnhem leeft de Noordelijke giraffe, die door de IUCN als kwetsbaar wordt beschouwd.