Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zien: Burgers’ Zoo verwelkomt eerste kleintje van jonge giraffemoeder

Dieren

Vandaag, 20:27

Link gekopieerd

Bezoekers van Koninklijke Burgers' Zoo kunnen donderdag voor het eerst het eerste jong van een 4,5-jarige giraffe bewonderen. De moeder van het pasgeboren vrouwengirafje is geboren in de Deense Aalborg Zoo en de 8,5-jarige vader komt van de Engelse Chester Zoo. Door een Europees populatiemanagementprogramma (EEP) zijn de giraffen in Arnhem gekoppeld.

Vader verhuisde op 13 juni 2024 vanuit GaiaZOO in Kerkrade naar Burgers’ Zoo en moeder werd op 25 januari 2025 naar het Arnhemse dierenpark gebracht.

Kennis maken met de andere dieren

Moeder en jong brengen de komende weken bij goed weer door in een speciale separatie-ren naast de grote savannevlakte. Wanneer het pasgeboren dier groot en sterk genoeg is om op eigen poten te staan, mag het kennismaken met andere dieren zoals zebra’s, antilopen en neushoorns. Volgens de verzorgers kunnen vooral de zebra’s erg nieuwsgierig zijn en wat opdringerig zijn richting nieuwkomers.

Het Europees populatiemanagementprogramma voor giraffen wordt gecoördineerd door Opel-Zoo in Duitsland. Dit programma heeft als doel een genetisch gezonde en gevarieerde dierentuinpopulatie te behouden. In Arnhem leeft de Noordelijke giraffe, die door de IUCN als kwetsbaar wordt beschouwd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Geboortenieuws! Burgers' Zoo verwelkomt babygiraffe
Geboortenieuws! Burgers' Zoo verwelkomt babygiraffe
Zó schattig: weer cheetawelpjes geboren in Beekse Bergen
Zó schattig: weer cheetawelpjes geboren in Beekse Bergen
ZIEN: Zo trotseren de dieren in Burgers' Zoo de hitte
ZIEN: Zo trotseren de dieren in Burgers' Zoo de hitte
Bijzonder: bezoekers zien live hoe capibara-vierling ter wereld komt
Bijzonder: bezoekers zien live hoe capibara-vierling ter wereld komt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.