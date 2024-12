'Achtergelaten Kersthondje was van iemand die in gevangenis zit'

De American Bully die op eerste kerstdag is achtergelaten in Maassluis, was waarschijnlijk van iemand die in de gevangenis zit. Dat vertelt een kennis van het baasje aan RTV Rijnmond. Een voorbijganger belde woensdagochtend de dierenambulance nadat ze het dier moederziel alleen aantrof, vastgeketend aan een paal in de regen.

"De eigenaar heeft dit niet zelf gedaan. Hij had een vriend gevraagd om op de hond te passen. Die heeft inmiddels toegegeven dat hij het dier in de steek heeft gelaten. Ik ben echt woedend op die zogenaamde oppas", vertelt de kennis aan de omroep.

De hond heeft toch nog een gezellige, warme kerst gekregen. De fokker waar de hond vandaan komt, herkende haar en meldde zich bij de dierenambulance. Het dier, dat liefkozend 'Kersthondje' is genoemd omdat niemand haar naam wist, is nu bij de fokker thuis, meldde de dierenambulance eerder aan Hart van Nederland.