Konijn onder auto zet politie en dierenambulance aan het werk

Een bijzonder incident op de parkeerplaats bij de Albert Heijn aan het Overdiep in Appingedam zorgde donderdagavond voor flink wat bekijks. Een konijn had zich onder een geparkeerde auto vastgeklemd, wat leidde tot een reddingsoperatie voor de dierenambulance en de politie.

De hulpdiensten werden opgeroepen om het diertje uit zijn benarde positie te bevrijden. Het bleek nog niet zo makkelijk om het konijn veilig los te krijgen. Met veel geduld en zorg lukte het uiteindelijk om het diertje te bevrijden.

Maar het avontuur was nog niet voorbij: het tamme konijn bleek toch minder tam dan gedacht. Zodra het dier los was, zette het het op een lopen en wist het te ontkomen. Hulpverleners probeerden het konijn nog te vangen, maar helaas dat is niet meer gelukt.