Vrouw bevalt in auto tijdens code rood langs N44 in Wassenaar

Een vrouw is vrijdagmiddag tijdens code rood bevallen van een zoon langs de N44 in Wassenaar. De politie kreeg een melding dat de vrouw in haar auto aan het bevallen was. Agenten en ambulancepersoneel waren snel ter plaatse en verleenden samen hulp. Volgens de politie maken moeder en kind het goed.

Niet veel later werd de baby langs de N44 geboren. "Een geboorte op de openbare weg maak je niet iedere dienst mee. En dat met deze hitte", schrijft de politie op sociale media. Volgens de agenten is dit een melding die ze niet snel zullen vergeten.

Het kindje is niet de eerste baby die in Nederland in een auto wordt geboren. De afgelopen jaren gebeurde het meerdere keren. Zo zag 'snelwegbaby'' Bente het levenslicht langs de A13 (zie bovenstaande video) en werd baby Amalia geboren langs de A12.

Favoriet beertje

Buurtbewoners schoten direct te hulp en brachten water en zelfs een verfrissende watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook meteen twee knuffels cadeau: een politiebeertje en een ambulancebeertje. "We zijn benieuwd welke uiteindelijk de favoriet wordt", schrijft de politie.