OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrouw bevalt in auto tijdens code rood langs N44 in Wassenaar

Verkeer

Vandaag, 20:29

Link gekopieerd

Een vrouw is vrijdagmiddag tijdens code rood bevallen van een zoon langs de N44 in Wassenaar. De politie kreeg een melding dat de vrouw in haar auto aan het bevallen was. Agenten en ambulancepersoneel waren snel ter plaatse en verleenden samen hulp. Volgens de politie maken moeder en kind het goed.

Niet veel later werd de baby langs de N44 geboren. "Een geboorte op de openbare weg maak je niet iedere dienst mee. En dat met deze hitte", schrijft de politie op sociale media. Volgens de agenten is dit een melding die ze niet snel zullen vergeten.

Het kindje is niet de eerste baby die in Nederland in een auto wordt geboren. De afgelopen jaren gebeurde het meerdere keren. Zo zag 'snelwegbaby'' Bente het levenslicht langs de A13 (zie bovenstaande video) en werd baby Amalia geboren langs de A12.

Favoriet beertje

Buurtbewoners schoten direct te hulp en brachten water en zelfs een verfrissende watermeloen. De pasgeboren jongen kreeg ook meteen twee knuffels cadeau: een politiebeertje en een ambulancebeertje. "We zijn benieuwd welke uiteindelijk de favoriet wordt", schrijft de politie.

Lees ook

Baby Daley komt ter wereld op A58 en krijgt opvallend kraamcadeau
Baby Daley komt ter wereld op A58 en krijgt opvallend kraamcadeau
Vrouw bevalt in Zutphense zonnestudio: 'Help, help!'
Vrouw bevalt in Zutphense zonnestudio: 'Help, help!'
Bijzonder babynieuws: vrouw bevalt op de snelweg A16
Bijzonder babynieuws: vrouw bevalt op de snelweg A16
Beschuit met muisjes op de snelweg: baby Amalia geboren langs de A12
Beschuit met muisjes op de snelweg: baby Amalia geboren langs de A12

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.