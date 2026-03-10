Volg Hart van Nederland
Baby Daley komt ter wereld op A58 en krijgt opvallend kraamcadeau

Gisteren, 20:50 - Update: 3 uur geleden

Er al maanden naar uitkijken en dan uiteindelijk bevallen op de snelweg: de ouders van baby Daley hadden het begin december vorig jaar vast ook anders voorgesteld. Vader Danny en moeder Felista probeerden op pakjesavond (5 december) 2025 het ziekenhuis te bereiken, maar hun eigen pakketje kon niet zo lang wachten. Het stel moest de auto langs de kant zetten, waar niet veel later hun zoon Daley werd geboren. Rijkswaterstaat komt nu, maanden later, met een opvallend kraamcadeau.

In de nacht van 4 op 5 december was het echt niet meer te houden voor moeder Felista. Samen met haar partner Danny sprong ze in de auto om het ziekenhuis te halen, zodat ze daar konden bevallen. Baby Daley had echter andere plannen. Onderweg naar het ziekenhuis bleek de bevalling sneller te gaan dan gedacht. Uiteindelijk werd Daley op 5 december om 03.15 uur geboren langs de A58, vlak bij hectometerpaal 104,1 in de buurt van Bergen op Zoom.

De bijzondere plek van de geboorte leverde de ouders later een opvallend aandenken op. Van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland kregen Danny en Felista een eigen hectometerbordje. Het bordje verwijst naar de plek waar Daley werd geboren.

Niet de eerste snelwegbaby

Daley is niet de eerste baby die langs een Nederlandse snelweg wordt geboren. De afgelopen jaren gebeurde het meerdere keren. Zo zag 'snelwegbaby'' Bente het levenslicht langs de A13 (zie onderstaande video) en werd baby Amalia geboren langs de A12.

Luca zag dochter Bente op vluchtstrook ter wereld komen: 'Het was bizar'
1:54

Luca zag dochter Bente op vluchtstrook ter wereld komen: 'Het was bizar'

Door Redactie Hart van Nederland

