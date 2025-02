Vrouw bevalt in Zutphense zonnestudio: 'Help, help!'

Fokko Beuker, eigenaar van Zonnestudio Zutphen, dacht een doodnormale zaterdag te beleven in zijn zaak. Maar nee: hij hangt alweer aan de lijn met nieuwsgierige mensen, de media en andere geïnteresseerden. De reden? Er is een baby geboren. In zijn zonnestudio. Terwijl de moeder onder de zonnebank lag én niet wist dat ze zwanger was.

Het komt niet vaak voor dat kinderen op zulke gekke plekken worden geboren. Maar af en toe zie je toch zo'n bizar verhaal voorbijkomen. Neem bijvoorbeeld de bevalling van baby Bente, die langs de snelweg ter wereld kwam. De beelden zie je in de video bovenaan deze pagina.

De Gelderse ondernemer klinkt nog steeds opgewonden als Hart van Nederland hem spreekt. Logisch, want het is ook niet niks wat hij heeft meegemaakt. "Het gaat als een lopend vuurtje rond, binnen de kortste keren hing iedereen aan de lijn", aldus Fokko. En iedere keer vertelt hij hetzelfde, bizarre verhaal.

Wat gebeurde er precies? "Ik was met wel vier dingen tegelijk bezig, zoals altijd", begint Fokko zijn relaas. "Handdoeken verzamelen, de telefoon, de zonnebanken, je weet wel." Opeens hoort hij iemand roepen vanuit een van de cabines. "Help, help hoorde ik, nou dan schrik je. Ik ben gelijk gaan kijken."

Tien minuten

En dan staat Fokko ineens midden in een scène die zo uit een ziekenhuisserie lijkt te komen, maar dan in zijn eigen zaak. Een vrouwelijke klant, die volgens hem "wel vaker" langskomt en die hij van naam en gezicht kent, blijkt midden in een bevalling te zitten. "Ik zag het hoofdje, dat stak er al uit toen ik binnenkwam."

Gelukkig is alles binnen tien minuten voorbij. Nog voordat de ambulance arriveert, is het kindje al ter wereld. Even slaat Fokko de schrik om het hart, want hij ziet weinig beweging bij de pasgeborene. "We hebben snel gekeken of de navelstreng niet om het nekje zat. Gelukkig was dat niet zo. En toen we controleerden, was er een hartslag."

Jongen of meisje?

Als de eerste schrik gezakt is, komen de vragen. De belangrijkste: hoe kan dit zomaar gebeuren? Voor Fokko blijft het waarschijnlijk een raadsel. De moeder vertelt hem namelijk dat ze "helemaal niet wist dat ze zwanger was". En dat gelooft hij meteen. "Anders ga je ook echt niet onder een zonnebank liggen."

Moeder en kind worden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later krijgt Fokko bericht dat alles goed gaat. Een opluchting na deze hectische ochtend. Toch kan hij het nog enigszins relativeren: "Het had ook net zo goed een half uurtje eerder of later kunnen gebeuren, bijvoorbeeld op straat." Maar al met al was dit wel een dag om nooit meer te vergeten, beaamt hij.

En dan de vraag waar iedereen op zit te wachten: is het een jongen of een meisje? Met hoorbaar enthousiasme antwoordt Fokko: "Een meisje!"