Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nieuwe Rottemerentunnel bij Rotterdam dicht door storing

Nieuwe Rottemerentunnel bij Rotterdam dicht door storing

Verkeer

Vandaag, 07:34 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De Rottemerentunnel bij Rotterdam is vanwege een technische storing in beide richtingen dicht, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Volgens een medewerker van ANWB Verkeersinformatie is de tunnel om die reden al sinds zondag dicht.

Het gaat om een storing aan het bedieningssysteem, laat de ANWB-medewerker weten. De tunnel is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het is onduidelijk wanneer de storing is opgelost. De Rottemerentunnel, onderdeel van de verlengde A16 bij Rotterdam, ging begin oktober open.

Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. Rijkswaterstaat adviseert reizigers rekening te houden met extra reistijd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.