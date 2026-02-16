Nieuwe Rottemerentunnel bij Rotterdam dicht door storing

De Rottemerentunnel bij Rotterdam is vanwege een technische storing in beide richtingen dicht, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Volgens een medewerker van ANWB Verkeersinformatie is de tunnel om die reden al sinds zondag dicht.

Het gaat om een storing aan het bedieningssysteem, laat de ANWB-medewerker weten. De tunnel is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het is onduidelijk wanneer de storing is opgelost. De Rottemerentunnel, onderdeel van de verlengde A16 bij Rotterdam, ging begin oktober open.

Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. Rijkswaterstaat adviseert reizigers rekening te houden met extra reistijd.