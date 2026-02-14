Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nog groot deel van dag problemen op spoor rond Utrecht

Nog groot deel van dag problemen op spoor rond Utrecht

Verkeer

Vandaag, 11:46

Link gekopieerd

Het duurt langer dan verwacht om de kapotte bovenleiding bij Utrecht te repareren, laat een woordvoerder van ProRail weten. Aanvankelijk hoopte de spoorbeheerder dat het herstelwerk om 15.30 uur klaar zou zijn en dat dan het treinverkeer weer volledig zou kunnen worden opgestart. Die prognose is nu bijgesteld naar ten minste 18.00 uur.

Volgens de ProRail-woordvoerder kostte het meer tijd dan ingeschat om de trein weg te slepen die vrijdagavond strandde door de defecte bovenleiding. Daardoor kan de aannemer pas later beginnen met het repareren van de leiding zelf.

Geëvacueerd

In de trein in kwestie zaten vrijdagavond zo'n achthonderd mensen. Zij werden geëvacueerd nadat de trein tegen een loshangend deel van de kapotte bovenleiding was gereden.

Door de werkzaamheden rijden er veel minder treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Den Bosch. Een NS-woordvoerder liet eerder weten dat dat vooralsnog niet tot extra drukte leidt in treinen richting het zuiden van het land, waar carnaval wordt gevierd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.