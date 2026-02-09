Betonwagen belandt in sloot: water ernstig vervuild

Door een ongeval is een betonwagen in een sloot terechtgekomen in Uithuizen. Het slootwater raakte daardoor vervuild met beton, brandstof en olie.

De bestuurder kon zelfstandig uit de betonwagen klimmen, meldt Waterschap Noorderzijlvest. Wel kwam een ambulance ter plaatse en is de bestuurder voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Schoonmaken

De sloot is direct afgezet om blijvende schade aan de natuur te voorkomen. Inmiddels wordt er gewerkt aan het schoonmaken van het water.