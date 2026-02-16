Hele ochtendspits problemen op A9 van Uitgeest naar Amsterdam

Automobilisten hebben maandagochtend in de spits flinke vertraging gehad op de A9 van Uitgeest naar Amsterdam door een ongeval bij knooppunt Rottepolderplein. Dat melden Rijkswaterstaat en de ANWB. De weg is inmiddels weer vrij.

Bij het ongeluk waren zeven auto's betrokken, die op de linkerrijstrook tot stilstand kwamen, aldus een medewerker van de ANWB. Volgens Rijkswaterstaat moesten vijf voertuigen worden geborgen. Daarvoor werd een sleepwagen ingezet.

De vertraging liep volgens de ANWB Verkeersinformatie op tot ongeveer een uur. Nadat de voertuigen waren weggesleept, kon het verkeer weer doorrijden.