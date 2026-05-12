Levensgevaarlijk: fatbiker rijdt over A16 bij Rotterdam

Verkeer

Vandaag, 10:50

Wie dinsdagochtend over de A16 bij de Van Brienenoordbrug reed, keek waarschijnlijk vreemd op. Op de hoofdrijbaan van de drukke snelweg reed namelijk een fatbiker. Dat zorgde direct voor een gevaarlijke situatie tussen het overige verkeer.

"Dat je op sommige fietspaden niet meer met je fatbike mag rijden, houdt niet in dat de hoofdrijbaan van de A16 voor de Van Brienenoordbrug een vet goed alternatief is", schrijft Rijkswaterstaat op X. Op beelden is te zien dat er een rood kruis boven de rijbaan werd geplaatst om andere weggebruikers te waarschuwen voor het bijzondere tafereel.

Van de weg geplukt

De politie was snel aanwezig om de situatie veilig af te handelen. Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de waaghals van de weg is gehaald. "Meer informatie hebben we op dit moment niet."

Hoe de fatbikebestuurder precies op de snelweg terechtkwam, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

