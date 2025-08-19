Terug

Fietser rijdt over A12 in Den Haag, automobilist volgt met gevarenlichten

Verkeer

Gisteren, 21:56

Een vrouw op de fiets heeft dinsdagavond vermoedelijk de verkeerde afslag genomen in Den Haag. Ze is de stad uit gefietst via de Utrechstebaan (A12) richting het Prins Clausplein. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg.

Volgens Omroep West heeft een automobilist de vrouw gevolgd met gevarenlichten om haar te waarschuwen dat ze op de verkeerde weg zat. Op dashcambeelden is te zien dat de vrouw op een gegeven moment stopt, afstapt en de weg oversteekt naar de kant.

Een getuige laat aan de omroep weten dat ook de politie was gebeld. Maar voordat die kwamen, was de vrouw al van de weg af.

Hoe ze op de snelweg terechtkwam, is niet bekend. Voor zover bekend is de vrouw niet gewond geraakt.

