Politie haalt fietser van snelweg A1 bij Amersfoort

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man met zijn fiets van de snelweg A1 gehaald. Dat gebeurde ter hoogte van de oprit Amersfoort-Noord, net buiten de wijk Vathorst, in de richting van Bunschoten-Spakenburg.

Rond 00.45 uur zagen omstanders dat de man over de snelweg wilde fietsen, laat een correspondent ter plaatse weten. Zij belden direct de politie. Een motoragent wist hem op tijd tegen te houden, nog voordat hij de rijbanen kon bereiken.

De politie sprak enige tijd met de man op de snelweg. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft hem gecontroleerd. Daarna is hij ter controle naar het ziekenhuis gebracht.