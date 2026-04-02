Maaltijdkoerier op fiets bezorgt bezorgde blikken op A16

Verkeer

2 apr 2026, 17:03

Een opmerkelijk gezicht voor wie donderdagmiddag op de A16 bij Rotterdam reed. Op de vluchtstrook was ineens iemand in het oranje te zien. Nee, geen verkeersregelaar, maar een maaltijdbezorger op de fiets. Hij fietste met de maaltijdtas op zijn rug tegen het verkeer in over de snelweg.

"Dit keer geen pan bami uit het raam in Rotterdam, maar een maaltijdbezorger op de A16, die in plaats van eten vooral bezorgde blikken bezorgt", schrijft Rijkswaterstaat op X.

Uiteindelijk heeft de fietser zelf de weg van de snelweg af weten te vinden. Hoe en waarom de bezorger op de snelweg terecht is gekomen, is niet duidelijk.

Door Jamie van Velzen

