Beschonken fatbiker rijdt op snelweg tegen verkeer in bij Oirschot

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een fatbiker bekeurd die in de buurt van Oirschot op de vluchtstrook van de snelweg reed. De man fietste tegen het verkeer in en bleek onder invloed van alcohol, melden agenten Instagram. "Levensgevaarlijk", zeggen ze erbij.

De man, over wie geen details bekend zijn gemaakt, heeft twee bekeuringen gekregen, aldus de politie.