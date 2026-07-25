Toch met vrachtwagen over Merwedebrug? Dan riskeer je nu 500 euro boete

Wie toch met een vrachtwagen of touringcar over de Merwedebrug rijdt, kan vanaf zaterdag een boete krijgen. Rijkswaterstaat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een detectiecamera opgehangen. Het verbod voor vrachtwagens en touringcars gold al langer, maar daarop werd nog niet gehandhaafd. Daardoor bleven voertuigen over de brug rijden.

De camera hangt in de zuidelijke rijrichting. Wie wordt gedetecteerd, kan een boete van 500 euro verwachten. Het gaat alleen om vrachtwagens en touringcars. Deze zwaardere voertuigen mogen de brug niet over omdat de brug is verzwakt en anders te zwaar wordt belast. Bij een controle bleek de boogconstructie van de brug verzwakt. De handhaving zou eerst maandag beginnen, maar is vervroegd.

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Op beelden van de webcam van Rijkswaterstaat is zaterdagochtend te zien dat in beide richtingen nog veel vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Rijkswaterstaat leest de opnames van overtredingen die dit weekend zijn gemaakt maandag uit. Daarna worden de boetes verstuurd.

In de video hierboven is te zien dat veel vrachtwagens ondanks het verbod toch de brug over rijden.