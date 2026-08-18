Kleine schade, toch total loss: nieuwe automerken niet altijd te repareren

De komst van veel nieuwe automerken leidt volgens verzekeraar Univé tot problemen bij schadeherstel. Reparaties kunnen niet altijd uitgevoerd worden, waardoor al bij een kleine schade een voertuig als total loss wordt bestempeld. Dit meldt De Telegraaf.

Brancheorganisaties zien ook zulke problemen voorbijkomen. De problemen hebben als gevolg dat de schadelast en dus ook de verzekeringspremies stijgen.

Snel en goede reparatie

Univé raadt de consument aan verder te kijken dan alleen prijs, actieradius, veiligheid en uitrusting. Kijk ook of bij problemen de wagen snel en goed gerepareerd kan worden. Bij nieuwe automerken is het namelijk mogelijk dat het lang duurt voordat onderdelen bij de garage zijn of dat enkele gespecialiseerde bedrijven mar de reparaties kunnen doen. Dat betekent dat auto-eigenaren mogelijk meer tijd kwijt zijn voordat hun voertuig weer de weg op kan.