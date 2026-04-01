Grote terugroepactie autofabrikant: deze autobezitters moeten terug naar dealer om brandgevaar

Autofabrikant Stellantis roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug vanwege een mogelijk brandgevaar. In Nederland gaat het om zo'n 19.000 voertuigen van verschillende merken, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Opel en Fiat grijpt in uit voorzorg.

Het probleem zit in bepaalde modellen uit de jaren 2023 tot en met 2026. Volgens de Duitse transportautoriteit KBA gaat het wereldwijd om ongeveer 700.000 auto's. In deze voertuigen loopt een leiding in de motor te dicht langs het benzinefilter, wat kan zorgen voor gevaarlijke situaties.

Het is niet de eerste keer dat Stellantis moet ingrijpen. Eerder werden ook al auto's teruggeroepen vanwege motorproblemen. Daarnaast had Citroën vorig jaar zomer nog te maken met een grote terugroepactie door problemen met airbags. In de onderstaande video vertelt autobezitter Diego dat hij sinds het nieuws bang is om in zijn Citroën te rijden:

Als de onderdelen elkaar raken, wat bij vochtige omstandigheden kan gebeuren, kan er kortsluiting ontstaan. Daardoor kan de motor oververhit raken, met kans op brand als gevolg. In Nederland zijn tot nu toe geen gevallen bekend waarbij het daadwerkelijk misging.

Gratis reparatie

Eigenaren van getroffen auto's krijgen bericht van Stellantis. Zij worden gevraagd om langs te gaan bij een dealer. Daar wordt het probleem verholpen door een aanpassing in de motorruimte en het vervangen van een beschermkap. Deze reparatie is gratis en duurt ongeveer een half uur.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?