Zwerm van duizenden bijen nestelt zich in auto in Haarlem: 'Nog nooit meegemaakt'

Flink schrikken voor een automobilist in Haarlem die het raam van zijn auto open had laten staan toen hij deze achterliet bij een bedrijf voor reparatie. Een zwerm van ongeveer vijfduizend bijen besloot het voertuig te gebruiken als tijdelijk onderkomen.

Door deze onaangename verrassing konden de reparateurs de auto niet verplaatsen of repareren. Daarom kwam imker Pim Lemmers ter plaatse om de wagen van de zwerm te bevrijden. Met een speciale stofzuiger zoog hij de beestjes uit het voertuig. Hierdoor slaagde hij erin om de wagen zo goed als bijenvrij te krijgen. De auto is vervolgens op een andere plek gezet, zodat deze alsnog gerepareerd kan worden.

'Nog nooit meegemaakt'

"Dit is een hele bijzondere. Dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt en ik ben al 35 jaar imker. Ik haal heel wat zwermen weg, maar in de auto heb ik ze nog niet gehad", vertelt Lemmers aan een correspondent ter plaatse.

De verzamelde bijen zullen volgens de imker worden ondergebracht in een bijenkast, waar ze ongestoord verder kunnen leven zonder voor overlast te zorgen.