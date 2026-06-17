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Toch geen moeder met kalf: voor kust Lauwersoog zwemt maar één dolfijn

Dieren

Vandaag, 14:31

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Begin deze maand werden er twee dolfijnen gespot voor de kust van Lauwersoog. Nu blijkt dat dit niet juist is. Strandingscoördinator Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn laat woensdag namelijk weten dat er maar één dolfijn voor de kust zwemt. Ook blijkt dit een mannetje te zijn in plaats van een vrouwtje.

Stichting SOS Dolfijn dacht aanvankelijk dat het ging om een moeder met haar kalf. Op basis van beeldmateriaal heeft SOS Dolfijn nu echter vastgesteld dat het om één dier gaat en niet om twee. Hierop kon ook worden vastgelegd dat het om een mannetje gaat.

Benieuwd hoe de dolfijn speelt in het water bij Lauwersoog? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

'Geen reden tot zorgen'

Volgens directeur Jeroen Hoekendijk is er op dit moment geen reden tot zorg. De dolfijn oogt niet vermagerd en beweegt zich actief in het water.

Door ANP

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