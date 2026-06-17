Nieuwe wet moet onnodige dierenartskosten voorkomen

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat dierenartsen baasjes niet op kosten jagen door dieren onnodig veel te behandelen en dure medicijnen voor te schrijven. Staatssecretaris Silvio Erkens (onder meer Diergezondheid) schrijft in een Kamerbrief dat hij de komende periode werkt aan een voorstel.

"Een gezond verdienmodel van dierenartspraktijken is belangrijk voor de beschikbaarheid van goede zorg, maar de beloning van de dierenarts en ander personeel moet onafhankelijk zijn van de behandeling, zoals de hoeveelheid zorg, medicijnverkoop en doorverwijzingen", motiveert de VVD-bewindsman.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ondertekende vorig jaar al een dierendagakkoord van de SP waarin het kabinet wordt opgeroepen eindelijk werk te maken van veranderingen in de huisdierenzorg:

2:53 Vooraf standaard zicht op de kosten in dierenzorg: gaat het echt gebeuren?

Lijst met behandelingen en tarieven

Met zijn brief reageert Erkens op een kritisch rapport waarin de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorig jaar stelde dat huisdiereigenaren vaak te duur uit zijn. De waakhond pleitte toen ook voor strengere regels. Het aangekondigde wetsvoorstel is onderdeel van een groter plan dat diergeneeskundige zorg toegankelijk moet houden.

Dat plan bestaat voor een belangrijk deel uit initiatieven die eerder al in gang zijn gezet. Zo werkt de sector aan voorschriften die de diergeneeskunde transparanter moeten maken. Onderdeel hiervan is dat er een lijst komt met behandelingen en de tarieven die hiervoor gerekend kunnen worden, zodat mensen een beter geïnformeerde keuze kunnen maken. De staatssecretaris biedt financiële steun en verwacht dat de beroepsstandaard hierover deze zomer wordt afgerond.

Erkens geeft ook financiële steun aan de ontwikkeling van andere beroepsstandaarden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat eigenaren beter worden geïnformeerd als ze spoedzorg nodig hebben voor hun dier.