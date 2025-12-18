Dierenarts vaak te duur door winstoogmerk, zegt ACM

Dierenartspraktijken worden steeds commerciëler, en dat voel je in je portemonnee. Voor de kleinste behandelingen kun je zomaar honderden euro's kwijt zijn. Niet iedereen kan dat betalen. Uit een nieuw rapport blijkt dat bij het aanbieden van behandelingen niet altijd het belang van het dier of diens baasje vooropstaat.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt donderdag met een nieuw onderzoek. Aanleiding zijn talloze meldingen dat dierenartsen te hoge kosten rekenen en soms zelfs geen hulp bieden als je hond of kat dringend zorg nodig heeft. Volgens de ACM hangt dit samen met de opkomst van dierenartspraktijken die zijn overgenomen door ketens, vaak in handen van private investeerders die winst willen maken. Daardoor zouden er vaker onnodige behandelingen worden voorgesteld, puur om de omzet te verhogen.

Dierenarts Francoise Reij was het niet eens met de bedragen die de praktijk waar zij werkte in rekening bracht. Ze nam ontslag en startte haar eigen mobiele dierenkliniek:

2:19 Dierenarts is te duur, dus startten Francoise en Susanne de mobiele kliniek

Normen instellen

De ACM pleit daarom voor strengere regels. In oktober vorig jaar stelde een meerderheid van de Tweede Kamer al dat dierenartsen meer transparantie moeten geven over hun tarieven. Het uitkeren van bonussen op basis van winst zou volgens hen verboden moeten worden. De waakhond denkt dat dit zou leiden tot andere keuzes bij behandelingen. Er moeten volgens de ACM duidelijke normen komen voor passende zorg, en ook een klachtencommissie is wenselijk.

Het rapport van de ACM is op dit moment nog een concept. Betrokken partijen krijgen nog de kans om te reageren. De Dierenbescherming laat al in een reactie weten blij te zijn dat de organisatie zich uitspreekt over de commercialisering. Het wordt gezien als een opsteker.