Minima dolblij met gratis kattencastratie in Almere

Dieren

Vandaag, 19:28

Link gekopieerd

Ruim honderd Almeerders met een laag inkomen hebben zich aangemeld voor een gratis castratie of sterilisatie van hun kat. De gemeente biedt in totaal 150 behandelingen voor de katten om het groeiende kattenoverschot tegen te gaan. De mobiele 'kattencastratiebus' van Stichting Zwerfkatten Nederland staat de komende weken bij onder andere buurthuizen. Volgens de stichting kunnen veel mensen de hoge dierenartskosten niet betalen, waardoor er steeds meer ongewenste kittens en zwerfkatten bijkomen.

Henk, die van een uitkering leeft, maakt dankbaar gebruik van het aanbod. Hij laat zijn twee katten helpen. "De dierenarts is hartstikke duur, en met een uitkering is dat soms moeilijk te betalen", vertelt hij. "Gelukkig kon ik hulp krijgen via de dierenvoedselbank en organisaties zoals Pootje Helpen."

Via de voedselbank kreeg hij het advies zijn katten te laten castreren met de waardebonnen. "Ik weet dat het beter is voor hun gezondheid en voorkomt dat er ongewenste kittens komen", zegt Henk. Hij heeft vijf katten, waarvan twee katers die eerder zijn mishandeld. "In het begin waren ze bang, ze krabden en beten, maar inmiddels zijn ze rustiger, lief en zacht. Wij zijn gek op dieren. Als ik een dier kan redden, dan doe ik het."

Huisdier geen luxeartikel

De actie is opgezet door Stichting Zwerfkatten Nederland in samenwerking met de gemeente. "De gemeente Almere doet dit nu voor de tweede keer, en al vóór de aftrap hadden we meer dan honderd aanmeldingen. Inmiddels zijn het er 121", vertelt Carien Radstake van de stichting. "Bijna iedereen heeft één of twee katten, het zijn echt geen mensen met tientallen dieren. Maar een kat is gewoon duur, en we willen niet dat een huisdier een luxeartikel wordt."

De stichting werkt dit jaar samen met lokale dierenartsen in plaats van alleen met de bekende kattencastratiebus. "Zij doen dat tegen een gereduceerd tarief. Het is bijzonder dat zoveel partijen, van Dierenlot tot de Dierenbescherming, de handen ineenslaan", zegt Radstake.

Volgens haar is het vooral belangrijk om ongewenste nestjes te voorkomen. "Kittens kunnen al op vijf maanden drachtig worden. Over vier weken gaan we verder in Amersfoort, en andere gemeenten kijken met veel interesse mee."

Oepsnestjes

Ook de gemeente Almere ziet het belang van de actie. "We proberen te voorkomen dat er zogenoemde 'oepsnestjes' ontstaan, met kittens die per ongeluk worden geboren", zegt woordvoerder Judith van Dijk namens wethouder Jesse Luijendijk (Dierenwelzijn). "We willen namelijk niet dat deze dieren uiteindelijk op straat terechtkomen."

Daarom is er een speciaal fonds in het leven geroepen. "Castreren kost best veel geld", legt Van Dijk uit. "Met dit fonds kunnen we ongeveer 150 katteneigenaren helpen. Op basis van de ervaringen van dit jaar willen we bekijken hoe we dit volgend jaar kunnen voortzetten of uitbreiden."

De wethouder benadrukt dat ook dieren bij de stad horen. "Als gemeente zien wij dieren ook als inwoners van Almere. Ze maken onderdeel uit van een groter geheel en horen bij onze gemeenschap."

Door Redactie Hart van Nederland

