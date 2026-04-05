Mega-overlast door dichte A2, burgemeester: 'Bijna niet te doen'

Net als zaterdag zorgen werkzaamheden aan de A2 ook zondag voor veel vertraging ten zuiden van Utrecht. De overlast is zo groot dat burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden op X oproept niet binnendoor te rijden, maar de omleidingen te volgen. "In en rond Vianen lijkt het iets minder beroerd dan gisteren, maar in Everdingen, Hagestein en rond Hoef en Haag is het bijna niet te doen."

De gemeente Vijfheerenlanden omvat onder meer de plaatsen Everdingen, Vianen en Leerdam. Juist tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn bij Utrecht is de A2 dicht. Zaterdag was het op die omleidingsroutes erg druk en stond het daardoor ook op plaatselijke wegen vast. Ook zondag zoeken mensen kennelijk hun eigen alternatieve route.

'Onacceptabel'

Zaterdag noemde Fröhlich de werkzaamheden op de A2 "onacceptabel" voor Vianen en de omliggende dorpen. Daarnaast neemt burgemeester Fröhlich neemt het zondag op voor de verkeersregelaars. "Verkeersregelaars doen hun best, maar zijn niet verantwoordelijk. Ik hoop dat iedereen dat goed begrijpt."

De ANWB ziet door de werkzaamheden ook vertraging op de A27. Rijkswaterstaat voert onderhoud aan de weg uit in enkele weekends in april en mei.