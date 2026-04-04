Grote wegwerkzaamheden op komst: tot een uur extra reistijd

Verkeer

4 apr 2026, 09:03 - Update: 4 apr 2026, 12:01

Automobilisten moeten de komende maanden rekening houden met flinke hinder op de weg. Rijkswaterstaat start met grote onderhoudswerkzaamheden door het hele land, waarbij wegen regelmatig dichtgaan of beperkt open zijn. De vertraging kan oplopen tot een uur extra reistijd.

Vooral rond Utrecht wordt het druk. Op de A2 tussen knooppunt Everdingen en Oudenrijn wordt zes weekenden achter elkaar gewerkt. De weg richting Utrecht is dan volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A27 en A12.

Niet alleen in het midden van het land wordt gewerkt. Ook in Zeeland en Gelderland staan grote klussen op de planning. Zo wordt er gewerkt bij de Vlaketunnel in de A58 en start vanaf 7 april groot onderhoud aan de IJsselbrug in de A12 bij Arnhem.

Verkeershinder

Die werkzaamheden duren tot half mei en zorgen volgens Rijkswaterstaat voor forse verkeershinder. Weggebruikers moeten rekening houden met zo'n 60 minuten extra reistijd. Automobilisten krijgen het advies om de A12 zoveel mogelijk te vermijden.

Door Redactie Hart van Nederland

