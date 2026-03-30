Dodelijk ongeluk A1 bij Hengelo: weg urenlang dicht

Ongeluk

Vandaag, 12:39 - Update: 2 uur geleden

Op de A1 bij Hengelo is maandag een dodelijk ongeluk gebeurd. Bij een botsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen kwam één persoon om het leven, meldt de politie. Het slachtoffer zat in de bestelwagen.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur bij het viaduct over de Hasselerbaan. Door een nog onbekende reden reed een bestelbus achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten rukten met spoed uit, waaronder een traumahelikopter. Ondanks hun inzet overleed het slachtoffer ter plekke.

De politie onderzoekt de toedracht van het dodelijke ongeluk.

Snelweg afgesloten

Rijkswaterstaat laat weten dat de A1 is afgesloten tussen Oldenzaal en Hengelo. "We verwachten dat de situatie de komende uren zo blijft. Verkeer komend vanuit Duitsland wordt omgeleid." Dat gebeurt via de route Gronau/Enschede.

Leeftijd en woonplaats van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

