Zware files na ongelukken op A15 en A12: vertraging loopt op

Verkeer

2 apr 2026, 07:58 - Update: 2 apr 2026, 14:18

Door een ongeval op de A15 tussen Geldermalsen en knooppunt Deil is de snelweg in westelijke richting afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB melden dat verkeer richting Gorinchem moet omrijden. Het advies is om bij knooppunt Valburg de route Utrecht/Den Bosch te volgen.

De impact is groot: achter het ongeluk is de vertraging opgelopen tot zo'n 70 minuten. Hulpdiensten zijn aanwezig en doen hun werk op de plek van het incident.

In de bovenstaande video is te zien hoe hulpdiensten de weg afsluiten en hulp verlenen aan een automobilist. Volgens een correspondent ter plaatse zou daarbij een persoon zijn gereanimeerd.

Ook problemen op de A12 bij Driebergen

Niet alleen op de A15 is het raak. Ook op de A12 bij Driebergen staat het verkeer richting Utrecht donderdagochtend flink vast door een ongeval.

Volgens Rijkswaterstaat botsten daar meerdere voertuigen op elkaar, waarna twee rijstroken werden afgesloten. De extra reistijd loopt op tot ongeveer een uur.

Door Redactie Hart van Nederland

