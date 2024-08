A58 weer helemaal open na neerstorten vliegtuigje

De snelweg A58 in de richting van Bergen op Zoom bij Rucphen is rond middernacht in de nacht van woensdag op donderdag weer opengegaan. De weg was dicht na het vliegtuigongeluk van woensdagmiddag.

Een vliegtuigje stortte neer op de snelweg bij Rucphen. De piloot kwam daarbij om het leven.

De snelweg in de richting van Breda was al eerder open.