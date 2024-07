Ooggetuige John ziet fatale vliegtuigcrash voor zijn neus gebeuren: 'Zit nog te shaken'

"Ik zit nog steeds te shaken", vertelt ooggetuige John Koks uit Etten-Leur. Samen met een paar anderen was John getuige van de fatale vliegtuigcrash in het Brabantse Rucphen woensdag. Daar klapte een klein vliegtuigje met een flinke vaart op het asfalt van de A58 en vloog vervolgens in brand. De piloot, de enige inzittende van het toestel, is overleden.

John reed op de snelweg omdat hij onderweg was naar een klant. Hij zag hoe het vliegtuigje in zijn richting vloog en toen dacht: 'Dit gaat niet goed, hij vloog zo'n 150 meter van me af, met een flinke klap kwam het toestel op het asfalt terecht."

Het was een flinke klap, het toestel vloog na de klap direct in de fik. "Het was een grote vuurbal. Ik zit nog steeds te shaken."

Volgens de ANWB gaat het om een zweefvliegtuig, de veiligheidsregio kan dat nog niet bevestigen. De snelweg in Noord-Brabant is afgesloten in beide richtingen omdat er brokstukken op de weg liggen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, aldus de veiligheidsregio.

Vlak naast de A58 ligt tussen Roosendaal en Etten-Leur het kleine vliegveld Breda International Airport. Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig vanaf daar is opgestegen of er mogelijk wilde landen. Een medewerker van het vliegveld geeft aan nog niet te kunnen reageren.

Afgesloten tot na avondspits

De A58 blijft naar verwachting nog de hele avond dicht, nadat aan het begin van de woensdagmiddag een vliegtuigje op de snelweg was neergestort, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen op de plek onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De weg is in beide richtingen dicht tussen Etten-Leur en Rucphen, verkeer moet omrijden via de A16 en A17, aldus de ANWB.

Hart van Nederland - ANP