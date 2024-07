Vliegtuig neergestort op A58 bij Rucphen, piloot overleden

Op de A58 is bij Rucphen in Noord-Brabant een vliegtuig neergestort. De veiligheidsregio bevestigt dat de piloot van het vliegtuig de enige passagier was en dat diegene is overleden.

Het gaat om de snelweg vanuit Breda richting Roosendaal, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het zou gaan om een motorvliegtuigje, niet om een zweefvliegtuig.

"Het toestel kwam heel laag achter een bomenrij vandaan en kwam snel de weg op. Dit had nog veel slechter af kunnen lopen", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. "Automobilisten konden het toestel niet aan zien komen.

Dashcambeelden

Het is nog niet duidelijk of het vliegtuig is opgestegen of mogelijk wilde landen op Breda International Airport, een klein vliegveld vlak naast de A58 ligt tussen Roosendaal en Etten-Leur. Een medewerker van het vliegveld geeft aan nog niet te kunnen reageren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stuurt twee luchtvaartonderzoekers naar de plek om onderzoek te doen. De politie vraagt of mensen die beelden hebben van bijvoorbeeld een dashcam die met ze willen delen om te helpen bij het onderzoek.

