A58 nog tot en met woensdagavond gesloten door vliegtuigcrash

De A58 blijft naar verwachting nog de hele avond dicht, nadat aan het begin van de woensdagmiddag een vliegtuigje op de snelweg was neergestort, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen op de plek onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De weg is in de richting Breda inmiddels weer open. De andere kant blijft nog tot zeker 21.00 uur woensdagavond dicht. Verkeer moet omrijden via de A16 en A17, aldus de ANWB. Brokstukken van het nog onbekende vliegtuigje kwamen op de weg. De piloot, de enige inzittende van het toestel, is overleden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP