KLM-vliegtuig na noodmelding geland op Schiphol, onduidelijk wat er aan de hand is

De Boeing 777 van KLM, die op weg naar Rio de Janeiro na een noodmelding boven België omgekeerd is, is weer geland op Schiphol. Het gaat om vlucht KLM705. Op Flightradar is het vliegtuig op de luchthaven te zien.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Het vliegtuig was ongeveer 40 minuten in de lucht toen het omkeerde. Vanuit het vliegtuig is een noodmelding gedaan, en volgens een KLM-woordvoerster heeft dat te maken met een technisch mankement.

De veiligheid van de passagiers zou niet in gevaar zijn.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Volgens de woordvoerster van KLM zullen de passagiers na terugkeer op Schiphol later op de dag met een ander toestel alsnog naar Rio de Janeiro vliegen.

Hart van Nederland/ANP