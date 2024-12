Twee KLM-vliegtuigen teruggekeerd naar Schiphol vanwege technische problemen

Twee vliegtuigen van KLM zijn zondagavond na vertrek teruggekeerd naar Schiphol. Ze kampten volgens de vliegtuigmaatschappij met technische problemen aan boord. De toestellen, twee Boeings 777, staan nu veilig aan de grond.

Vlucht 835 van KLM was om 21.54 uur opgestegen richting het Indonesische eiland Bali, met een tussenstop in Singapore. Het toestel kreeg een technisch mankement, en daarom werd boven Duitsland besloten om terug te vliegen naar Nederland. Rond 23.30 uur landde het vliegtuig op Schiphol.

KLM-vlucht 895 was zondagmiddag om 14.33 uur opgestegen, met de Chinese stad Shanghai als bestemming. Dat toestel kreeg onderweg problemen met het drinkwater aan boord, en volgens KLM is besloten terug te keren naar Amsterdam om het defect daar te verhelpen. Het vliegtuig vloog boven Azerbeidzjan toen het rechtsomkeert maakte. Ook dat toestel landde rond 23.30 uur op Schiphol.

Alle passagiers en bemanningsleden zijn in orde. Het is nog niet bekend wanneer en hoe de inzittenden alsnog naar hun bestemming worden gebracht.

Noorwegen

Op zaterdag moest een KLM-vlucht van Oslo naar Amsterdam uitwijken naar een ander vliegveld in Noorwegen, nadat bij het opstijgen een hard geluid was gehoord. Bij de ongeplande landing kwam het vliegtuig met lage snelheid in het gras naast de landingsbaan terecht. De zes bemanningsleden en de meeste passagiers zijn zondag alsnog naar Amsterdam gebracht.

ANP