ProRail waarschuwt: terugkeer normale dienstregeling laat op zich wachten

Verkeer

Vandaag, 16:49 - Update: 2 uur geleden

Na een week vol sneeuw, vorst en uitgevallen treinen werkt ProRail aan herstel van het spoor. Een snelle terugkeer naar de normale dienstregeling zit er voorlopig niet in. Volgens de spoorbeheerder is het opstarten 'complex' en is nog onduidelijk wanneer alles weer rijdt zoals gepland. In het noorden van het land duren de problemen op het spoor in ieder geval nog tot en met zaterdagavond.

Het winterweer heeft flinke schade veroorzaakt aan het spoor en aan treinen. Tijdens de aangepaste winterdienstregeling werd maar een deel van de wissels gebruikt. Al die andere wissels moeten nu één voor één worden gecontroleerd voordat ze weer veilig inzetbaar zijn.

Het winterweer zorgde bij veel reizigers voor vertraging en uitval van treinen. Op sommige stations werd gratis koffie uitgedeeld, wat voor een klein beetje verlichting zorgde. In de video hieronder vertellen reizigers zelf hoe zij dit hebben ervaren:

Ongebruikte sporen en wateroverlast

Ook sporen die dagenlang niet zijn gebruikt, vragen aandacht. Die moeten roestvrij worden gereden en op veel plekken moeten emplacementen eerst sneeuwvrij en veilig worden gemaakt. Dat kost tijd en personeel.

Daar komt bij dat de dooi nieuwe problemen kan veroorzaken. ProRail waarschuwt voor wateroverlast, condens op elektrische onderdelen en storingen door strooizout bij spoorwegovergangen.

Niet alleen ProRail is bezig met herstel. Ook regionale vervoerders en het goederenvervoer moeten hun materieel en planning weer op orde krijgen. De verwachting is wel dat regionale treinen sneller terug kunnen keren naar hun normale dienstregeling.

Problemen in het noorden

In het noorden van het land duren de problemen op het spoor naar verwachting nog tot zaterdagavond. Het winterse weer veroorzaakt wisselstoringen en andere overlast.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden veel minder treinen. Dat duurt in elk geval tot 23.00 uur. Op de trajecten Groningen-Delfzijl en Groningen-Eemshaven rijden helemaal geen treinen, en tussen Groningen en Veendam rijden veel minder treinen. Op die lijnen duurt de overlast in elk geval tot 20.15 uur.

De wisselstoringen tussen Sneek en Stavoren en tussen Leeuwarden en Dronryp zijn verholpen. Daar rijden de treinen inmiddels weer. Op andere plekken in het land zijn zaterdag ook problemen op het spoor.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

