Treinen in noorden rijden weer, NS zet minder ritten in

In het noorden van het land zijn de treinen vrijdagochtend weer gaan rijden, zoals gepland. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft het volgens spoorbeheerder ProRail "aardig wat gesneeuwd, maar we kunnen gewoon starten".

De NS zet minder treinen in vanwege de winterse omstandigheden. Reizigers moeten daardoor mogelijk vaker overstappen en zijn misschien ook langer onderweg. In de coupés kan het drukker zijn dan gebruikelijk. Volgens de NS verkleint deze aanpak het risico dat vertraging bij één trein gevolgen heeft voor andere ritten.

'Losgekoppeld'

De drie noordelijke provincies zijn daarnaast 'losgekoppeld' van de rest van het land. "Eventuele verstoringen in de noordelijke provincies blijven dan beperkt tot boven Zwolle", legt ProRail uit.

Bij Hillegom in Zuid-Holland waren er in de nacht van donderdag op vrijdag problemen met de bovenleiding. Die is inmiddels gerepareerd en ook daar rijden de treinen weer.