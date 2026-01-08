Vrijdag opnieuw vluchten eruit: KLM schrapt preventief tientallen

Het winterse weer blijft voor problemen zorgen op Schiphol. KLM heeft besloten om vrijdag preventief 80 vluchten van en naar de luchthaven te schrappen. De luchtvaartmaatschappij verwacht vooral later op de dag slecht weer, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de doorstroming.

Deze week zijn er al vele honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Omdat de weersomstandigheden donderdag relatief gunstig waren, kon KLM deze dag wel nagenoeg alle vluchten uitvoeren. Maar vrijdag gaat dat niet lukken. Daarbij wijst KLM specifiek op de weersvoorspellingen voor vrijdagavond. Voor de rest van de dag ziet het beeld er volgens KLM "voorlopig goed uit".

Eerder deze week vertelden meerdere reizigers op Schiphol het helemaal te hebben gehad met de gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Hieronder vertellen zij daar meer over.

In totaal gingen 1.055 vluchten van en naar de luchthaven door. In de ochtend was er nog sprake van een korte stroomonderbreking door een hogere stroomvraag na de sneeuwdagen, maar de operatie kwam daarna snel weer op gang.

Achterstand weggewerkt, bedjes blijven staan

Het was drukker dan gepland op de luchthaven. Ongeveer 56.000 reizigers vertrokken vanaf Schiphol, 45.000 kwamen aan en 68.000 mensen stapten over. In totaal reisden zo’n 169.000 passagiers via de luchthaven. Dat zijn er meer dan vooraf was verwacht.

Ook is een deel van de achtergebleven koffers weggewerkt en keerde de rust terug in de aankomst- en vertrekhallen. Luchtvaartmaatschappijen zijn nog bezig met het omboeken van reizigers en zetten waar mogelijk grotere vliegtuigen in om meer mensen mee te nemen.

Desgevraagd liet de luchthaven aan Hart van Nederland weten dat de veldbedjes nog niet uit de terminals zijn weggehaald. Die blijven beschikbaar voor reizigers die alsnog vast komen te zitten en niet meteen verder kunnen reizen.

Advies voor reizigers

Voor vrijdag staan bijna 1200 vluchten gepland. Door de weersverwachting zijn door verschillende maatschappijen al enkele tientallen vluchten geschrapt.

"Door nu al vluchten te annuleren, geven we onze passagiers op tijd duidelijkheid en voorkomen we dat een vlucht op het laatste moment moet worden geannuleerd", laat de luchtvaartmaatschappij donderdagavond weten. "We doen ons uiterste best om de passagiers om te boeken naar de eerstvolgende vlucht met beschikbare plaatsen."

Schiphol houdt de situatie nauwlettend in de gaten en adviseert reizigers om voor vertrek de actuele vluchtinformatie te controleren en bij vragen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.