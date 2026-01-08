Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vrijdag opnieuw vluchten eruit: KLM schrapt preventief tientallen

Vrijdag opnieuw vluchten eruit: KLM schrapt preventief tientallen

Reizen

Vandaag, 21:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het winterse weer blijft voor problemen zorgen op Schiphol. KLM heeft besloten om vrijdag preventief 80 vluchten van en naar de luchthaven te schrappen. De luchtvaartmaatschappij verwacht vooral later op de dag slecht weer, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de doorstroming.

Deze week zijn er al vele honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Omdat de weersomstandigheden donderdag relatief gunstig waren, kon KLM deze dag wel nagenoeg alle vluchten uitvoeren. Maar vrijdag gaat dat niet lukken. Daarbij wijst KLM specifiek op de weersvoorspellingen voor vrijdagavond. Voor de rest van de dag ziet het beeld er volgens KLM "voorlopig goed uit".

Eerder deze week vertelden meerdere reizigers op Schiphol het helemaal te hebben gehad met de gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Hieronder vertellen zij daar meer over.

Dag vijf van problemen op Schiphol: wachtende reizigers zijn het beu
0:39

Dag vijf van problemen op Schiphol: wachtende reizigers zijn het beu

In totaal gingen 1.055 vluchten van en naar de luchthaven door. In de ochtend was er nog sprake van een korte stroomonderbreking door een hogere stroomvraag na de sneeuwdagen, maar de operatie kwam daarna snel weer op gang.

Achterstand weggewerkt, bedjes blijven staan

Het was drukker dan gepland op de luchthaven. Ongeveer 56.000 reizigers vertrokken vanaf Schiphol, 45.000 kwamen aan en 68.000 mensen stapten over. In totaal reisden zo’n 169.000 passagiers via de luchthaven. Dat zijn er meer dan vooraf was verwacht.

Ook is een deel van de achtergebleven koffers weggewerkt en keerde de rust terug in de aankomst- en vertrekhallen. Luchtvaartmaatschappijen zijn nog bezig met het omboeken van reizigers en zetten waar mogelijk grotere vliegtuigen in om meer mensen mee te nemen.

Desgevraagd liet de luchthaven aan Hart van Nederland weten dat de veldbedjes nog niet uit de terminals zijn weggehaald. Die blijven beschikbaar voor reizigers die alsnog vast komen te zitten en niet meteen verder kunnen reizen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Advies voor reizigers

Voor vrijdag staan bijna 1200 vluchten gepland. Door de weersverwachting zijn door verschillende maatschappijen al enkele tientallen vluchten geschrapt.

"Door nu al vluchten te annuleren, geven we onze passagiers op tijd duidelijkheid en voorkomen we dat een vlucht op het laatste moment moet worden geannuleerd", laat de luchtvaartmaatschappij donderdagavond weten. "We doen ons uiterste best om de passagiers om te boeken naar de eerstvolgende vlucht met beschikbare plaatsen."

Schiphol houdt de situatie nauwlettend in de gaten en adviseert reizigers om voor vertrek de actuele vluchtinformatie te controleren en bij vragen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Stroomstoring op Schiphol verholpen, nog wel lange wachtrijen
Stroomstoring op Schiphol verholpen, nog wel lange wachtrijen
Licht aan het eind van de gate: Schiphol verwacht donderdag geen annuleringen
Licht aan het eind van de gate: Schiphol verwacht donderdag geen annuleringen
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.