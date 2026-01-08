Stroomstoring op Schiphol zorgt voor lange wachtrijen

Al dagenlang zitten reizigers vast op Schiphol. Alle hoop was gevestigd op donderdag, nu het winterse weer een korte sneeuwpauze lijkt te nemen. Woensdag liet de luchthaven nog weten waarschijnlijk geen vluchten te annuleren. Schiphol kampte deze ochtend wel met een stroomstoring, wat voor lange wachtrijen zorgt.

De stroomstoring is inmiddels verholpen, melden Schiphol en KLM. Sinds donderdag 08.00 uur kampte de luchthaven met een elektriciteitsstoring.

"Er zijn lange wachtrijen, maar KLM doet al het mogelijke om vertrekkende passagiers op tijd te laten vertrekken", stelt een woordvoerder van KLM. Schiphol laat weten de overlast vervelend te vinden voor passagiers. Volgens de website van Schiphol heeft de stroomstoring niet tot het annuleren van vertrekkende vluchten geleid. Dit bevestigt een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse.

Dinsdag sprak Hart van Nederland met Schiphol over de geannuleerde vluchten en het opvangen van reizigers. Bekijk hieronder het interview:

1:05 Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

De storing kwam in een toch al lastige week voor Schiphol. De afgelopen dagen werd het vliegverkeer op de luchthaven ernstig ontregeld door het winterse weer. Maandag, dinsdag en woensdag werden er iedere dag honderden vluchten geannuleerd. Meer dan duizend gestrande reizigers moesten overnachten op de luchthaven. Voor donderdag is echter de verwachting dat er geen vluchten geannuleerd hoeven te worden, vanwege gunstigere weersomstandigheden.

Grotere vliegtuigen en ticketstop

Om gestrande reizigers van de afgelopen dagen alsnog te vervoeren, zet KLM grotere vliegtuigen en extra vluchten in, onder meer naar Londen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk stoelen beschikbaar zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij de ticketverkoop tijdelijk stopgezet.

Schiphol en KLM denken na over een winterplan om in de toekomst beter voorbereid te zijn, laat de luchthaven weten aan De Telegraaf.