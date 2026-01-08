Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Stroomstoring op Schiphol zorgt voor lange wachtrijen

Stroomstoring op Schiphol zorgt voor lange wachtrijen

Reizen

Vandaag, 08:13 - Update: 15 minuten geleden

Link gekopieerd

Al dagenlang zitten reizigers vast op Schiphol. Alle hoop was gevestigd op donderdag, nu het winterse weer een korte sneeuwpauze lijkt te nemen. Woensdag liet de luchthaven nog weten waarschijnlijk geen vluchten te annuleren. Schiphol kampte deze ochtend wel met een stroomstoring, wat voor lange wachtrijen zorgt.

De stroomstoring is inmiddels verholpen, melden Schiphol en KLM. Sinds donderdag 08.00 uur kampte de luchthaven met een elektriciteitsstoring.

"Er zijn lange wachtrijen, maar KLM doet al het mogelijke om vertrekkende passagiers op tijd te laten vertrekken", stelt een woordvoerder van KLM. Schiphol laat weten de overlast vervelend te vinden voor passagiers. Volgens de website van Schiphol heeft de stroomstoring niet tot het annuleren van vertrekkende vluchten geleid. Dit bevestigt een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse.

Dinsdag sprak Hart van Nederland met Schiphol over de geannuleerde vluchten en het opvangen van reizigers. Bekijk hieronder het interview:

Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'
1:05

Schiphol annuleert voor woensdag ook al 800 vluchten: 'Reizigers zo goed mogelijk opvangen'

De storing kwam in een toch al lastige week voor Schiphol. De afgelopen dagen werd het vliegverkeer op de luchthaven ernstig ontregeld door het winterse weer. Maandag, dinsdag en woensdag werden er iedere dag honderden vluchten geannuleerd. Meer dan duizend gestrande reizigers moesten overnachten op de luchthaven. Voor donderdag is echter de verwachting dat er geen vluchten geannuleerd hoeven te worden, vanwege gunstigere weersomstandigheden.

Grotere vliegtuigen en ticketstop

Om gestrande reizigers van de afgelopen dagen alsnog te vervoeren, zet KLM grotere vliegtuigen en extra vluchten in, onder meer naar Londen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk stoelen beschikbaar zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij de ticketverkoop tijdelijk stopgezet.

Schiphol en KLM denken na over een winterplan om in de toekomst beter voorbereid te zijn, laat de luchthaven weten aan De Telegraaf.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer
Honderden reizigers slapen op Schiphol na annuleringen door winterweer
KLM: vloeistof voor ijsvrij maken vliegtuigen Schiphol raakt op
KLM: vloeistof voor ijsvrij maken vliegtuigen Schiphol raakt op
Passagier overlijdt tijdens KLM-vlucht naar Suriname
Passagier overlijdt tijdens KLM-vlucht naar Suriname

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.