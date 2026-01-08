Passagier overlijdt tijdens KLM-vlucht naar Suriname

Een passagier is woensdag overleden tijdens een KLM-vlucht van Amsterdam naar Paramaribo. Dat laat een woordvoerster van KLM weten. Over de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak kan zij niets zeggen.

Surinaamse media melden dat het gaat om een vrouw van 65 jaar. De Surinaamse autoriteiten zijn een onderzoek gestart, meldt nieuwssite Waterkant. Het lichaam van de vrouw is na aankomst op Johan Adolf Pengel International Airport overgebracht naar een mortuarium.