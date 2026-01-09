Dit hele weekend minder treinen door sneeuw en ijs

De treinen rijden dit hele weekend volgens een aangepaste, afgeschaalde dienstregeling, meldt ProRail. Het bedrijf zegt dat sneeuw en ijs voor problemen zorgen bij de wissels. Zondag wordt bekeken of de treinen vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden.

Bij vorst en veel vocht in de lucht kan dat ook op de bovenleiding neerslaan als ijsvorming", zegt ProRail. Door de gladheid is het moeilijk om de problemen te verhelpen. De beheerder wil spoorwerkzaamheden dit weekend zoveel mogelijk laten doorgaan, omdat die noodzakelijk zijn "om treinverkeer nu en straks mogelijk te blijven maken". Onder meer bij Schiphol leidt dit zaterdag en zondag tot extra beperkingen.

In het noorden van het land werd de dienstregeling ter hoogte van Zwolle vrijdag 'geknipt':

0:54 Treinen in noorden rijden weer, NS 'knipt' dienstregeling

Drukker dan normaal

NS rijdt minimaal twee treinen per uur. Op trajecten waar normaal vier of zes treinen rijden, gaan er per uur twee af. De treinen van Arriva rijden één keer per uur. Alleen op twee trajecten rond Groningen rijden de treinen vaker. Keolis en Qbuzz verwachten volgens hun normale dienstregeling te kunnen rijden.

ProRail meldt dat treinen drukker dan normaal kunnen zijn en vertraging kunnen oplopen. De internationale treinen rijden "zoveel mogelijk volgens dienstregeling".