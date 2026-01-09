Volg Hart van Nederland
Geen bussen en minder treinen in noorden door sneeuw en gladheid

Verkeer

Vandaag, 09:38

Sneeuwbuien hebben vrijdagochtend de snelwegen in Groningen en Drenthe wit gekleurd. In Friesland zijn de wegen beter begaanbaar, zegt Rijkswaterstaat. In de drie noordelijke provincies geldt code oranje vanwege aanhoudende sneeuwval en harde wind.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen grote incidenten gemeld. Wel gebeurden er enkele ongelukken, onder meer op de A7 bij Hoogezand en de A32 bij Grou. Weggebruikers rijden rustig en passen hun snelheid aan, meldt de wegbeheerder. Sinds donderdagavond is meer dan 2 miljoen kilo zout gestrooid en zijn zo'n 190 strooiwagens en sneeuwschuivers ingezet.

Door windkracht 6 uit het oosten kan het zicht lokaal slecht zijn door sneeuwjacht. In de rest van Nederland regent het en zijn er geen noemenswaardige problemen. De filedruk ligt landelijk laag voor een ochtendspits.

Openbaar vervoer grotendeels stilgelegd

Het openbaar vervoer in het noorden is zwaar ontregeld. Door wisselstoringen rijden vrijdagochtend op meerdere trajecten geen treinen. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden veel minder treinen en dat kan tot in de middag duren. Ook op trajecten tussen Leeuwarden en Harlingen Haven, Delfzijl en Appingedam en tussen Groningen Europapark en Veendam rijden geen treinen. Ook vervoerder Arriva laat minder treinen rijden.

Busvervoerder Qbuzz heeft alle busdiensten in Groningen, Friesland en Drenthe tot 12.00 uur stilgelegd vanwege de gladheid en sneeuw. Om 10.00 uur wordt bekeken of de dienstregeling rond het middaguur weer kan worden opgestart, meldt het bedrijf. Op de Waddeneilanden zijn eveneens verstoringen en op Ameland rijden helemaal geen bussen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

