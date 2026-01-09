Volg Hart van Nederland
Code oranje in noorden verlengd, waarschuwing voor gladheid in hele land

Extreem weer

Vandaag, 13:24

Het KNMI verlengt code oranje, die sinds middernacht van kracht is in de noordelijke provincies, tot vrijdagavond 21.00 uur. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in het hele land op om vrijdagmiddag, -avond en zaterdagochtend extra goed op te passen en rekening te houden met gladheid door sneeuw, sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten.

Het KNMI verlengt code oranje voor de provincies Groningen, Friesland en de Waddeneilanden vanwege een krachtige oostenwind. Daardoor is er plaatselijk kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen. De waarschuwing zou oorspronkelijk rond het middaguur aflopen, maar is nu verlengd tot vrijdagavond.

In de rest van het land kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten, vooral op binnenwegen en op fiets- en voetpaden, waarschuwt het KNMI. De verwachting is dat het later vrijdagmiddag en vrijdagavond in de rest van het land opnieuw gaat sneeuwen. Daarom geldt daar code geel.

Het noorden van Nederland ontwaakte vanochtend onder een witte deken:

In beeld: noorden van Nederland ontwaakt onder een witte deken
1:54

In de nacht van zaterdag op zondag nemen de sneeuwbuien geleidelijk af, verwacht het KNMI. Het gaat echter opnieuw vriezen in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Daardoor kunnen natte weggedeelten en achtergebleven sneeuwresten bevriezen. Om die reden geldt in het hele land de rest van het weekend code geel voor gladheid.

Voldoende afstand

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor gladheid door sneeuw, sneeuwresten en bevriezing van nat wegdek. Het advies is om de rijstijl aan te passen, voldoende afstand te houden en niet onnodig van rijstrook te wisselen. Ook wordt aangeraden om voor vertrek de verkeersinformatie te checken.

Rijkswaterstaat zegt onverminderd door te gaan met het bestrijden van de gladheid. In totaal zijn 577 strooiwagens, 630 sneeuwschuivers en drie calamiteitenmachines actief in het hele land. Daarnaast zijn 1500 medewerkers ingezet om de rijkswegen sneeuwvrij te houden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

