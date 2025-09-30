Terug

Vierhonderd theorie-examens uitgesteld na landelijke storing CBR

Verkeer

Vandaag, 11:21

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moest dinsdagochtend ongeveer vierhonderd rijbewijstheorie-examens annuleren. Door een technische storing konden de eerste twee theorie-examenrondes dinsdagochtend niet doorgaan. De storing trof alle CBR-locaties in Nederland.

"Voor de vierhonderd mensen die het examen hebben gemist, gaan we snel een nieuwe datum prikken", zegt een woordvoerder. "Misschien kunnen ze hun examen vanmiddag al inhalen, als zij dat willen. Het inplannen van de herexamens doen wij altijd in overleg met de kandidaten."

Voor het afnemen van het theorie-examen zijn doorgaans geen wachtlijsten, aldus de woordvoerder. De kandidaten kunnen hun examen kosteloos inhalen.

ANP

