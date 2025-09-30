Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt na dollemansrit over A1 met 200 km/u

Das pech, rijbewijs weg! Twee jonge mannen dachten afgelopen weekend in hun mooie, snelle auto over de snelweg te kunnen scheuren, maar dat liep slecht voor ze af. Een onopvallend dienstvoertuig betrapte hen toen ze over de A1 richting Amsterdam sjeesden.

Volgens de politie Gooise Meren probeerde een collega de twee bestuurders in te halen in een onopvallende dienstwagen, maar “dat werd niet geaccepteerd” door de mannen. Daarop volgde een dollemansrit met snelheden boven de 200 kilometer per uur. Automobilisten werden rechts ingehaald en er werd naar bestuurders geseind met groot licht. Het leek wel alsof Max Verstappen over een circuit scheurde.

Bekeuringen en gedragscursus

Toen een opvallende politiewagen ter plaatse kwam, konden beide mannen in Naarden worden staandegehouden. De snelheidsduivels, die hun rijbewijs nog maar twee jaar hadden, moesten dit direct inleveren.

De politie schreef daarnaast ook nog diverse bekeuringen uit voor andere overtredingen. En als klap op de vuurpijl moeten de jongemannen binnenkort een gedragscursus volgen bij het CBR.